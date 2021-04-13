Son dakika spor haberleri: Adana Demirspor maçı sonrası Altınordu'da Hüseyin Eroğlu: Play-off'ta olmak istiyoruz

Hüseyin Eroğlu, ilk iki sıra ve Play-Off için çok önemli bir maç oynadıklarını söyleyerek, "Kendi sahamızda kazanıp Adana Demirspor'la puanı eşitleme hedefindeydik. İstediğimiz gibi olmadı. İlk yarıda aslında oyuna iyi başladık. Tempoyu yüksek tutup rakibi hataya zorlamayı denedik. İlk 20 dakikada bunu iyi uyguladık. Daha sonraki bölümde basit pas hataları yaptık. Ayağımızdaki topu kaptırınca rakip üzerimize gelmeye başladı. Bir tane pozisyonda da golü buldu. 1-0 gerideyken hem skoru çevirmek hem de pozisyon vermemeniz gerekiyor. İkinci yarıda belli bir noktadan sonra rakibimizin oyunda düşeceğini biliyorduk. Tempoyu yükselttiğimizde sıkıntı yaşayacaklarını biliyorduk. Sakatlık sebebiyle yerde yatan oyuncuları vardı. Bu da ister istemez tempomuzun artmasını engelliyor. Oyuncu yatıyor, çıktığı gibi içeri giriyor tekrardan. Süre sonradan eklense de oyunun o an oynanması gerekiyor. Bu anlamda üzgünüz, kaybettik. Son 4 maçı en iyi şekilde değerlendirip sezon sonunda Play-Off'ta olmak istiyoruz. Adana Demirspor'a da bundan sonra başarılar dilerim" dedi.