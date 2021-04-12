Haberler TFF 1.Lig Hoş geldin Eyüpspor!

Hoş geldin !

Bitime 5 hafta kala ’u konuk eden , 0-0 berabere kalarak şampiyon oldu. ekibi, gelecek sezon 1. Lig’de yarışacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 23:59 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Hoş geldin Eyüpspor!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider , GMG 'u konuk etti. Karşılaşma öncesinde konuk ekip, ev sahibini alkışlarla karşılayarak örnek bir davranışta bulundu. Maç boyunca hata yapmayan Eyüpspor rakibiyle 0-0 berabere kaldı. İkinci sıradaki evinde mağlup olunca üçüncü basamağa geriledi. Bitime 5 hafta kala en yakın rakibi 'le puan farkını 17'ye yükselten Eyüpspor, şampiyonluğunu ilan etti.

19 YIL SONRA YÜKSELDİ
1. Lig'de en son 1993-1994 sezonunda o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon 'e yükselme mücadelesi vermişti. Eflatun-sarılar stadyumlarını bayrak ve pankartlarla donattı. Maç sonunda büyük coşku yaşayan temsilcisinde futbolcular kutlama yaparken, marşlar söylendi ve fotoğraflar çekildi. TFF, Eyüp'e kutlama mesajı yolladı.

YENİ HEDEF SÜPER LİG
Eyüpspor'un Başkanı , "Çok neşeli ve keyifliyiz. Sağ olsun takımım çok büyük bir karakter koydu. . Lig'de ilk seneki hedefimiz lige adapte olmak ve play-off için oynamak. Ardından Süper Lig'e yükselmek istiyoruz" dedi.

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