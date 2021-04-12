Hoş geldin Eyüpspor!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Eyüpspor, GMG Kastamonuspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesinde konuk ekip, ev sahibini alkışlarla karşılayarak örnek bir davranışta bulundu. Maç boyunca hata yapmayan Eyüpspor rakibiyle 0-0 berabere kaldı. İkinci sıradaki Sakaryaspor evinde mağlup olunca üçüncü basamağa geriledi. Bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Kırşehir'le puan farkını 17'ye yükselten Eyüpspor, şampiyonluğunu ilan etti.



19 YIL SONRA YÜKSELDİ

TFF 1. Lig'de en son 1993-1994 sezonunda o zamanki adıyla 2. Lig'de yer alan Eyüpspor, toplam 8 sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesi vermişti. Eflatun-sarılar stadyumlarını bayrak ve pankartlarla donattı. Maç sonunda büyük coşku yaşayan İstanbul temsilcisinde futbolcular kutlama yaparken, marşlar söylendi ve fotoğraflar çekildi. TFF, Eyüp'e kutlama mesajı yolladı.



YENİ HEDEF SÜPER LİG

Eyüpspor'un Başkanı Murat Özkaya, "Çok neşeli ve keyifliyiz. Sağ olsun takımım çok büyük bir karakter koydu. TFF 1. Lig'de ilk seneki hedefimiz lige adapte olmak ve play-off için oynamak. Ardından Süper Lig'e yükselmek istiyoruz" dedi.