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Çotanak kayıp

, sahasında ağırladığı ’a yenildi... 3 puana hasret kalan lider kan kaybediyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:47 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Çotanak kayıp

Spor Toto 1. Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçında 'u ağırlayan lider , üst üste üçüncü yenilgisini aldı: 0-1. Ligde 3 maçtır kazanamayan Çotanaklar, takipçileri ile arayı açma fırsatını değerlendirememiş oldu. 12 maçlık galibiyet serisi sonrası inanılmaz bir şekilde düşüşe geçti.

HALA ZİRVEDE
3 haftada 9 puan kaybetmesine rağmen 53 puanla zirvede bulunan Giresunspor'da gözler pazartesi günü oynanacak - maçına çevrildi. 3 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Çotanaklar, 13 haftadır sahibi olduğu zirveyi bırakmak istemiyor. Bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönen Bandırmaspor ise 35 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
2 Aralık'taki 1-1'lik maçı sonrası 12 haftalık galibiyet serisi yakalayan lider Giresunspor, 3 haftadır 3 puana hasret. 28 Şubat'ta sahasında Altay'a 2-1 mağlup olan Çotanaklar geçen haftada deplasmanından eli boş dönmüştü. Dün de 'ya yenildiler.

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