Çotanak kayıp

Spor Toto 1. Lig'de 26'ncı haftanın açılış maçında Bandırmaspor'u ağırlayan lider Giresunspor, üst üste üçüncü yenilgisini aldı: 0-1. Ligde 3 maçtır kazanamayan Çotanaklar, takipçileri ile arayı açma fırsatını değerlendirememiş oldu. 12 maçlık galibiyet serisi sonrası inanılmaz bir şekilde düşüşe geçti.



HALA ZİRVEDE

3 haftada 9 puan kaybetmesine rağmen 53 puanla zirvede bulunan Giresunspor'da gözler pazartesi günü oynanacak Altınordu- Samsunspor maçına çevrildi. 3 puan farkla liderlik koltuğuna oturan Çotanaklar, 13 haftadır sahibi olduğu zirveyi bırakmak istemiyor. Bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönen Bandırmaspor ise 35 puanla 9'uncu sıraya yükseldi.



3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

2 Aralık'taki 1-1'lik Altay maçı sonrası 12 haftalık galibiyet serisi yakalayan lider Giresunspor, 3 haftadır 3 puana hasret. 28 Şubat'ta sahasında Altay'a 2-1 mağlup olan Çotanaklar geçen haftada Ümraniye deplasmanından eli boş dönmüştü. Dün de Bandırma'ya yenildiler.