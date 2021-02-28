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'nun 18'lik yıldızı tarihe geçti | Enis Destan kimdir?

. Lig'de 'u 1-0'lık skorla devirmişti. temsilcisinin 18'lik yıldızı , bu sezon üst üste 6 maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 17:28
Altınordu'nun 18'lik yıldızı Enis Destan tarihe geçti | Enis Destan kimdir?

. Lig'de 'u 1-0'lık skorla devirmişti. temsilcisinin 18'lik yıldızı , bu sezon üst üste 6 maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'da Enis Destan, bu sezon üst üste 6 maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

Bereket Sigorta Ümraniyespor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran , bu maçlarda 16 puan topladı. Puanını 44'e çıkaran ve ilk 6'daki yerini koruyan Altınordu, son 7 maçta gol kaydetti.

Dünkü müsabakada takımının galibiyet golüne imza atan Enis Destan, 9. golüne ulaştı.

Ligde 19. haftadaki maçından bu yana her maçta gol sevinci yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon art arda 6 müsabakada gol kaydeden ilk oyuncu oldu. Enis Destan'dan önce Adana Demirsporlu , 17. haftadan itibaren üst üste 5 müsabakada fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen , 6 Mart Cumartesi günkü deplasmanında forma giyemeyecek.

ENİS DESTAN KİMDİR?

Enis Destan, İzmir temsilcisi Altınordu'nun altyapasından yetişen 18 yaşındaki forvet.

15 Haziran 2002 doğumlu olan futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre 18'lik yıldızın güncel piyasa değeri 300 bin Euro...

Enis Destan, 1.85'lik boyu ile dikkat çekiyor.

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