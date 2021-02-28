Altınordu'nun 18'lik yıldızı Enis Destan tarihe geçti | Enis Destan kimdir?

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0'lık skorla devirmişti. İzmir temsilcisinin 18'lik yıldızı Enis Destan, bu sezon üst üste 6 maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Altınordu'da Enis Destan, bu sezon üst üste 6 maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

Bereket Sigorta Ümraniyespor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran İzmir temsilcisi, bu maçlarda 16 puan topladı. Puanını 44'e çıkaran ve ilk 6'daki yerini koruyan Altınordu, son 7 maçta gol kaydetti.

Dünkü müsabakada takımının galibiyet golüne imza atan Enis Destan, 9. golüne ulaştı.

Ligde 19. haftadaki Bursaspor maçından bu yana her maçta gol sevinci yaşayan 18 yaşındaki futbolcu, bu sezon art arda 6 müsabakada gol kaydeden ilk oyuncu oldu. Enis Destan'dan önce Adana Demirsporlu Hasan Kılıç, 17. haftadan itibaren üst üste 5 müsabakada fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ahmet İlhan Özek, 6 Mart Cumartesi günkü Royal Hastanesi Bandırmaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

ENİS DESTAN KİMDİR?

Enis Destan, İzmir temsilcisi Altınordu'nun altyapasından yetişen 18 yaşındaki forvet.

15 Haziran 2002 doğumlu olan futbolcunun sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. Transfermarkt verilerine göre 18'lik yıldızın güncel piyasa değeri 300 bin Euro...

Enis Destan, 1.85'lik boyu ile dikkat çekiyor.