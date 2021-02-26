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rahat bir nefes aldı!

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta 'u evinde 6-2 yenerek alt sıralardan uzaklaşan , deplasmanında da kazanarak iyice rahatladı. Düşme hattıyla arasındaki farkı 7'ye çıkaran ekibi fark yaratmaya başladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 12:36
Menemenspor rahat bir nefes aldı!

Rakibini ikinci yarıda 'le bulduğu golle 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sezon ikinci kez 2'de 2 yaptı. İki maçta topladığı 6 puanla 26 puana ulaşıp düşme hattına 7 puan fark atan temsilcisi rahat bir nefes alırken, teknik direktör takımının fark yaratmaya başladığını söyledi.

Düşme stresinden uzaklaştıklarını ifade eden Karan, " galibiyetinin ardından üst üste yenilgiler almıştık. Ancak bu bizi yıldırmadı. Çıkışa geçeceğimizi biliyorduk. İyi bir takımız ve bunu sahaya yansıtmaya başladık. maçı zorlu geçti ancak kazanmak adına elimizden geleni yaptık. Seriyi sürdüreceğimize inanıyorum. Önümüzde maçı var. Onlar da bizim önemli rakiplerimizden biri. Bu maçı da kazanıp daha rahat bir konuma gelmek istiyoruz" dedi.

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