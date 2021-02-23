Haberler TFF 1.Lig İzmir’in şanına yakışır

’in şanına yakışır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ’de ’nın açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, “Şu güzelliğe bakın. Gerçekten İzmir’in şanına yakışan, uluslararası müsabakaları yapacağımız bir stadyum” dedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 22:18 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
İzmir’in şanına yakışır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'de Deprem Konutları Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla törene katılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , Milletvekili , Başkanı ve Başkanı de törende hazır bulundular. 20 bin kişilik kapasiteye sahip muhteşem stada ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Şu güzelliğe bakın. Gerçekten İzmir'in şanına yakışan, uluslararası müsabakaları yapacağımız bir stadyum... 400 milyonluk bir yatırım, 'in ısrarlarıyla yapılmış olan bir stadyum" ifadelerini kullandı. Eski milli futbolcu Alpay Özalan ise, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten muhteşem bir stat. Zat-ı âliniz riyasetinde ülkemiz her alanda olduğu gibi sporda tesisleşmede de çağ atlamıştır. Size böyle kuru kuru teşekkür değil de, ya kulüpler bazında ya da milli takımlar bazında size bir Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu getirirsek teşekkür etmiş oluruz. Onun için mücadelemizi vereceğiz" derken Başkan Erdoğan, "Doğru diyorsun. Bu kadar emekten sonra marifet iltifata tabiidir. da orada. Bu iş müteahhitliğe de benzemez. Artık daha çok çalışacağız. Hep birlikte inşallah" yanıtını verdi.

"GÖZTEPE BİZE SÜRPRİZ YAPMIŞ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren -Göztepe maçına da esprili bir şekilde değindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tabi bir zamanların rahmetli 'lerin olduğu Göztepe. Dün akşam da bize bir sürpriz yapmışlar. Bu da böyle çok farklı bir zamana rastladı" yorumunu yaptı.

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