İzmir’in şanına yakışır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantıyla törene katılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de törende hazır bulundular. 20 bin kişilik kapasiteye sahip muhteşem stada ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Şu güzelliğe bakın. Gerçekten İzmir'in şanına yakışan, uluslararası müsabakaları yapacağımız bir stadyum... 400 milyonluk bir yatırım, Binali Bey'in ısrarlarıyla yapılmış olan bir stadyum" ifadelerini kullandı. Eski milli futbolcu Alpay Özalan ise, "Sayın Cumhurbaşkanım, gerçekten muhteşem bir stat. Zat-ı âliniz riyasetinde ülkemiz her alanda olduğu gibi sporda tesisleşmede de çağ atlamıştır. Size böyle kuru kuru teşekkür değil de, ya kulüpler bazında ya da milli takımlar bazında size bir Dünya Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu getirirsek teşekkür etmiş oluruz. Onun için mücadelemizi vereceğiz" derken Başkan Erdoğan, "Doğru diyorsun. Bu kadar emekten sonra marifet iltifata tabiidir. Futbol Federasyonu Başkanımız da orada. Bu iş müteahhitliğe de benzemez. Artık daha çok çalışacağız. Hep birlikte inşallah" yanıtını verdi.

"GÖZTEPE BİZE SÜRPRİZ YAPMIŞ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe-Göztepe maçına da esprili bir şekilde değindi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tabi bir zamanların rahmetli Fevzi Zemzem'lerin olduğu Göztepe. Dün akşam da bize bir sürpriz yapmışlar. Bu da böyle çok farklı bir zamana rastladı" yorumunu yaptı.