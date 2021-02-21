Adana seri bozdu: 1-1

TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:34Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Spor Toto 1. Lig'de üç maçlık galibiyet serisi bulunan Altınordu, evinde Adanaspor'la yenişemedi. 20'de Enis'in golüyle öne geçen İzmir temsilcisi, 30'da Ozegovic'in golüne engel olamadı: 1-1. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca puanlar paylaşıldı. Ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu, 38 puana yükseldi. Üç haftadır kazanamayan turuncu-beyazlılar ise ligdeki puanını 26'ya yükseltti.