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seri bozdu: 1-1

. Lig'de üç maçlık galibiyet serisi bulunan , evinde 'la yenişemedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 23:34 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Adana seri bozdu: 1-1
. Lig'de üç maçlık galibiyet serisi bulunan , evinde 'la yenişemedi. 20'de 'in golüyle öne geçen İzmir temsilcisi, 30'da Ozegovic'in golüne engel olamadı: 1-1. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca puanlar paylaşıldı. Ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu, 38 puana yükseldi. Üç haftadır kazanamayan turuncu-beyazlılar ise ligdeki puanını 26'ya yükseltti.
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