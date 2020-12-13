Son dakika: Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti!

TFF 1. Lig ekibi Adana Demispor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti. Deneyimli teknik adamın istifa kararını Başkan Murat Sancak sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Sancak, yaptığı açıklamada, "Ümit Özat Hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim.".ifadesini kullandı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Adana Demirspor, ligde oynadığı son 2 maçtan sadece 1 puan çıkarırken, puan tablosunda 22 puanla 6. sırada yer alıyor.