Haberler TFF 1.Lig Son dakika: Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti!

Son dakika: 'da istifa etti!

Son dakiak haberi: 1. Lig ekibi 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Mavi-lacivertli kulübün başkanı , teknik direktörü 'ın istifa ettiğini açıkladı. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Demirspor, ligde oynadığı son 2 maçtan sadece 1 puan çıkarırken, puan durumunda da 6. sırada yer alıyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2020 Pazar 22:14
Son dakika: Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat istifa etti!

1. Lig ekibi Demispor'da istifa etti. Deneyimli teknik adamın istifa kararını Başkan sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu.

Sancak, yaptığı açıklamada, "Ümit Özat Hocamız istifa etmiştir. Yönetim kurulu adına istifasını kabul ettim. Emekleri için kendisine ve ekibine teşekkür ederim.".ifadesini kullandı.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan , ligde oynadığı son 2 maçtan sadece 1 puan çıkarırken, puan tablosunda 22 puanla 6. sırada yer alıyor.

BİZE ULAŞIN