Haberler TFF 1.Lig Menemenspor corona virüsü testinden geçecek

testinden geçecek

1. Lig ekiplerinden , 10 Kasım Salı günü kulüp genelinde testi uygulayacağını açıkladı. Sarı-laciverlilerin maçı, görülen pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:34
Menemenspor corona virüsü testinden geçecek

1'inci Lig'de toplam 19 futbolcusunda görülen vakaları nedeniyle deplasmanda oynanması gereken maçı ileri bir tarihe ertelenen , 10 Kasım Salı günü bir testten daha geçecek.

Sarı-lacivertli kulüpte test sonucu pozitif çıkan kişi sayısının 2 personelin daha eklenmesiyle 34'ten 36'ya yükseldiği öğrenildi. temsilcisi pozitif vakaların negatife dönmesiyle yeniden antrenmanlara başlamayı umut ediyor. Menemenspor'a 12 Kasım Perşembe günü bir kez daha corona virüsü testi yapılacağı bildirildi.

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