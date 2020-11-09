Menemenspor corona virüsü testinden geçecek

TFF 1'inci Lig'de toplam 19 futbolcusunda görülen corona virüsü vakaları nedeniyle deplasmanda oynanması gereken Adanaspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Menemenspor, 10 Kasım Salı günü bir testten daha geçecek.

Sarı-lacivertli kulüpte test sonucu pozitif çıkan kişi sayısının 2 personelin daha eklenmesiyle 34'ten 36'ya yükseldiği öğrenildi. İzmir temsilcisi pozitif vakaların negatife dönmesiyle yeniden antrenmanlara başlamayı umut ediyor. Menemenspor'a 12 Kasım Perşembe günü bir kez daha corona virüsü testi yapılacağı bildirildi.