Alt liglerden haberler (09.11.20)

ÇORUMSPOR'DA 16 POZİTİF VAKA

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum FK'de 13 futbolcu ile teknik heyetten 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada; 11 Ekim'deki Sancaktepe FK ve 14 Ekim'de oynanacak Amed Sportif maçlarının da TFF tarafından ertelendiği aktarıldı.

ER: ALİ AKMAN BURSA'DA KALMALI

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, yıldız adayı Ali Akman'ın (18) takımda kalması gerektiğini ifade etti. Er, "Başkanımız gerekli çalışmaları yapıyor. Ali'nin mukavelesini uzatıp, burada kalması gerekiyor. Çünkü o da gelişmeye devam ediyor" diye konuştu.

ERİŞ: 93 PUANIN HEPSİNE TALİBİZ

MİSLİ.COM 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kastamonuspor'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan Levent Eriş, iddialı konuştu. 58 yaşındaki çalıştırıcı, "Ortada bulunan 93 puanın hemen hemen hepsine talibiz. Hep beraber olmayı, biz demeyi çok arzuluyorum" dedi.