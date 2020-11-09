Haberler TFF 1.Lig Alt liglerden haberler (09.11.20)

Alt liglerden haberler (09.11.20)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 00:44 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Alt liglerden haberler (09.11.20)

ÇORUMSPOR'DA 16 POZİTİF VAKA
MİSLİ.COM 2. Lig ekiplerinden FK'de 13 futbolcu ile teknik heyetten 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Açıklamada; 11 Ekim'deki Sancaktepe FK ve 14 Ekim'de oynanacak Amed Sportif maçlarının da tarafından ertelendiği aktarıldı.

ER: ALİ AKMAN BURSA'DA KALMALI
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, yıldız adayı Ali Akman'ın (18) takımda kalması gerektiğini ifade etti. Er, "Başkanımız gerekli çalışmaları yapıyor. Ali'nin mukavelesini uzatıp, burada kalması gerekiyor. Çünkü o da gelişmeye devam ediyor" diye konuştu.

ERİŞ: 93 PUANIN HEPSİNE TALİBİZ
MİSLİ.COM 2. Lig ekibi Kastamonuspor'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlayan , iddialı konuştu. 58 yaşındaki çalıştırıcı, "Ortada bulunan 93 puanın hemen hemen hepsine talibiz. Hep beraber olmayı, biz demeyi çok arzuluyorum" dedi.

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