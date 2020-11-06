Altay 1-3 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU | TFF 1. Lig

FF 1. Lig'in 9. hafta maçında Balıkesirspor'u konuk eden Altay, maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar

1. dakikada soldan ceza sahasına giren Kappel'in pasında kale önündeki Paixao'nun vuruşunda kaleci Atilla topu son anda çıkardı.

20. dakikada gelişen Altay atağında Kappel ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Atilla topu iki hamlede kontrol edebildi.

35. dakikada Balıkesirspor atağında Anıl'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Ezeh, kaleci Burak'la karşı karşıya pozisyonda plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

39. dakikada Regattin'in solan kullandığı köşe vuruşunda Paixao'nun yarım röveşata vurdu ancak kaleci Atilla topu kornere çeldi.

53. dakikada gelişen Altay atağında Yılmaz Özeren'in sağdan yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Regattin, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

79. dakikada Anıl Taşdemir'in ara pasıyla topla buluşan Ezeh ceza sahasına girip, Cocalic'ten sıyrılarak karşı karşıya kaldığı kaleci Burak Öğür'ün yanından topu ağlara gönderdi. 1-2

87. dakikada sağ kanattan atak yapan Balıkesirspor'da Mrsic, ceza sahasına girerek topa vurdu sert bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi. 1-3



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Oğuz Terzi xx, Murat Temel xx

Altay: Burak Öğür xx, Rıdvan Şimşek xx, Edin Cocalic xx, Lokman Gör xx, Kadir Yazıcı xx, Adrien Regattin xx (Armand Gnanduillet dk. 80 ?), Yılmaz Özeren x (Anton Putsila dk. 62 x), Ziya Alkurt x (Erhan Çelenk dk. 46 x), Harun Alpsoy xx (Yekta Kurtuluş dk. 80 ?), Leandro Kappel xx, Marco Paixao xx

Yedekler: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü, Berkay Sülüngöz, Arda Gezer

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Berat Aydoğdu xx (Uğur Aygören dk. 77 x), Batuhan İşçiler xx, Birol Parlak xx, Doğa İşeri xx, Abdülkadir Kayalı xx (Antonio Mrsic dk. 67 xx), İsmail Yüksek xx, Anıl Taşdemir xx, Oğuz Han Aynaoğlu x (Mahatma Otoo dk. 38 xx), Cumali Bişi xx, Okwuchukwu Ezeh xxx

Yedekler: Yiğithan Kır, Kağan Kayalı, Serdar Güncü, Celal Emir Dede, Foxi Kethevoama, Şahan Kaynak

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Goller: Okwuchukwu Ezeh (dk. 35), Ezeh (dk. 79), Mrsic (dk. 87) (Balıkesirspor), Adrien Regattin (dk. 53) (Altay)

Sarı kartlar: Yılmaz Özeren, Gnanduillet (Altay), Batuhan İşçiler (Balıkesirspor)