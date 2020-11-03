Haberler TFF 1.Lig Son dakika: Menemenspor'da corona virüsü vaka sayısı 30'a yükseldi

Son dakika: 'da corona virüsü vaka sayısı 30'a yükseldi

Son dakika haberi: 1. Lig ekiplerinden 'da corona virüsü kabusu sürüyor. temsilcisi, yapılan son testler sonucu toplam 8 kişide daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Böylece kulüpteki toplam vaka sayısı 30'a yükseldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 13:09 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2020 Salı 13:29
Son dakika: Menemenspor'da corona virüsü vaka sayısı 30'a yükseldi

1. Lig ekiplerinden 'da corona virüsü kabusu sürüyor. temsilcisi, yapılan son testler sonucu toplam 8 kişide daha pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Böylece kulüpteki toplam vaka sayısı 30'a yükseldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 Ekim Perşembe günü uygulanan Covid-19 testlerinde 13 kişinin, ertesi gün ise 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

3. turunda yarın oynanacak Anagold 24Erzincanspor maçı öncesinde tekrar test yapıldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beş futbolcumuz, teknik direktörümüz Cenk Laleci, 1 masör, 1 malzeme sorumlusu olmak üzere toplam 8 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde kulübümüzde pozitif vaka sayısı 30 kişiyi bulmuştur. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."

Menemenspor'da 30 pozitif vakadan 16'sı futbolcularda görüldü.

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