Fenerbahçe'nin gözdesi Bilal Budak Ankara Keçiörengücü'nde! | Son dakika transfer haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 17 yaşındaki orta oyuncusu Bilal Budak'ı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'da oynayan futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Bilal'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
FENERBAHÇE DE İSTİYORDU
Yaz transfer döneminde 18 ismi kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Süper Lig devi Fenerbahçe de Bilal Budak için girişimlerde bulunmuştu.
Merkez orta saha oyuncusu olan Budak, geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.