Haberler TFF 1.Lig Fenerbahçe'nin gözdesi Bilal Budak Ankara Keçiörengücü'nde! | Son dakika transfer haberleri

'nin gözdesi 'nde! | Son dakika haberleri

'nin yaz döneminde girişimlerde bulunduğu Manisasporlu genç orta saha , 1. Lig ekiplerinden 'ne transfer oldu. | Son dakika transfer haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:19 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:35
Fenerbahçe'nin gözdesi Bilal Budak Ankara Keçiörengücü'nde! | Son dakika transfer haberleri

1. Lig ekiplerinden , 17 yaşındaki orta oyuncusu 'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com 3. Lig ekiplerinden Manisaspor'da oynayan futbolcuyla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Bilal'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE DE İSTİYORDU

Yaz döneminde 18 ismi kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken devi de Bilal Budak için girişimlerde bulunmuştu.

Merkez orta saha oyuncusu olan Budak, geçtiğimiz sezon çıktığı 21 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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