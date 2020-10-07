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Fenerbahçe'den TFF'ye flaş teklif! Transferin bitmesine birkaç gün kala... | Son dakika haberleri

Süper Lig'de yaz transfer sezonunun flaş ekibi Fenerbahçe, tam 18 futbolcuyu kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan tescil döneminin bitmesine birkaç gün kala ise sarı-lacivertlilerin, Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Murat Özbostan, köşesinde o teklifle ilgili detayları aktardı. İşte Özbostan'ın o yazısı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri