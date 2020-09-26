Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor – Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig’in 3. haftasında heyecan devam ediyor. sahasında 'u konuk ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve hakemi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Akhisarspor – Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 07:44
Akhisarspor – Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. ile karşılaşacak. Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele öncesi birçok araştırma yapılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Akhisarspor – Balıkesirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

AKHİSARSPOR – BALIKESİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Akhisarspor – Balıkesirspor maçı 26 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

AKHİSARSPOR – BALIKESİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda 19:00'da oynanacak olan mücadeleyi Caner Ak yönetecek.

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