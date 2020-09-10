Son dakika: Resmen açıklandı! TFF 1. Lig maçları TRT'de!

Digitürk, Süper Lig kulüplerinden yıllık 500 milyon dolar olan yayın ihalesi tutarında yüzde 56'ya varan indirim isterken, TFF 1. Lig yayınını da karlı olmadığı gerekçesiyle bırakmak istediğini TFF'ye bildirmişti. Bu gelişme sonrası TRT-TFF görüşmesinden sonuç çıktı. TRT'den yapılan son dakika açıklamasında "Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig yeniden TRT'de. TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020-2021 sezonunda TRT ekranlarında!" ifadeleri kullanıldı.

? Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig yeniden TRT'de.



?????? TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020-2021 sezonunda TRT ekranlarında! pic.twitter.com/uFanzLUcOv — TRT Spor (@trtspor) September 10, 2020