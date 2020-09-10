Son dakika... Yeni sezon içinda TFF 1. Lig'in ücretsiz olarak yayınlanması gündemdeydi. TRT'den yapılan açıklamada "Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig yeniden TRT’de" ifadeleri kullanıldı.
Digitürk, Süper Lig kulüplerinden yıllık 500 milyon dolar olan yayın ihalesi tutarında yüzde 56'ya varan indirim isterken, TFF 1. Lig yayınını da karlı olmadığı gerekçesiyle bırakmak istediğini TFF'ye bildirmişti. Bu gelişme sonrası TRT-TFF görüşmesinden sonuç çıktı. TRT'den yapılan son dakika açıklamasında "Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig yeniden TRT'de. TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020-2021 sezonunda TRT ekranlarında!" ifadeleri kullanıldı.
? Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig yeniden TRT'de.— TRT Spor (@trtspor) September 10, 2020
?????? TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020-2021 sezonunda TRT ekranlarında! pic.twitter.com/uFanzLUcOv
- 10.09.2020
- Güncelleme: 10.09.2020 19:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Resmen açıklandı! TFF 1. Lig maçları TRT'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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