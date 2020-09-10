Son dakika: Resmen açıklandı! TFF 1. Lig maçları TRT'de! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
10 Eylül 2020, Perşembe
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Son dakika: Resmen açıklandı! 1. maçları 'de!

Son dakika: Resmen açıklandı! TFF 1. Lig maçları TRT'de!

Son dakika... Yeni sezon içinda 1. 'in ücretsiz olarak yayınlanması gündemdeydi. 'den yapılan açıklamada "Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig yeniden TRT’de" ifadeleri kullanıldı.

Digitürk, Süper kulüplerinden yıllık 500 milyon dolar olan yayın ihalesi tutarında yüzde 56'ya varan indirim isterken, 1. Lig yayınını da karlı olmadığı gerekçesiyle bırakmak istediğini TFF'ye bildirmişti. Bu gelişme sonrası -TFF görüşmesinden sonuç çıktı. TRT'den yapılan son dakika açıklamasında "Futbolseverlere müjde! TFF 1. Lig yeniden TRT'de. TFF 1. Lig'in tüm maçları 2020-2021 sezonunda TRT ekranlarında!" ifadeleri kullanıldı.

TFF'den seyirci kararı

  1. 10.09.2020
  2. Güncelleme: 10.09.2020 19:38
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