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05 Temmuz 2020, Pazar
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Görev artık Baysal’ın

Görev artık Baysal’ın

1. Lig takımlarından 'da 'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına kalan maçlar için takımı antrenörü getirildi.

1. Lig takımlarından 'da 'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına kalan maçlar için takımı antrenörü getirildi. Baysal daha önce Balıkesirspor'da forma giymişti.
  1. 5.7.2020
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