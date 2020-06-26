Timsah Kaplan'a karşı!

TFF 1'inci Lig'de 30. haftanın açılışı kritik bir mücadeleye sahne olacak. Bir yanda Bursaspor, Süper Lig iddiasını koruyabilmek için mutlak kazanması gerekirken, diğer yanda da kümede kalma umutları azalan Adanaspor, mücadelesini sürdürecek. Bursa BB Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak zorlu randevuda hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Ligde iki ekip de zor günler geçirirken, şiddetle puanlara ihtiyaçları var. Bursaspor, şampiyonluk iddiasında lider Hatay'ın 8 puan gerisinde kaldı.

ORTALIK TOZ DUMAN

Süper Lig için ikincilik iddiasını koruyan Bursa temsilcisi; geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle 5. sıraya geriledi. 2. Erzurumspor'un 4 puan gerisindeki Bursaspor, 3. Adana Demir'i de 2 puan geriden takip ediyor. Timsah, 4. Altay'la ise aynı puana sahip. Adanaspor ise, ligin alt basamağında oldukça zorlu günler geçiriyor. Ligin bitimine 5 hafta kalırken, 17. sırada yer alan Güney ekibinin, 15. sıradaki Boluspor ile arasındaki puan farkının 6 olması, kümede kalma iddialarını azaltıyor. Bu sebeple, Bursaspor karşısında şiddetle puana ihtiyaçları var.

BURSA EZİCİ ÜSTÜN

İki ekip bugüne kadar Süper Lig, 1'inci Lig ve kupa maçları olmak üzere farklı kulvarlarda toplam 55 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 30'unda gülen taraf Bursaspor olurken, Adana ekibi ise 11 kez kazanabildi. Geride kalan 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan birer puan ile ayrıldı.