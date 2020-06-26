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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Timsah Kaplan'a karşı!

Timsah Kaplan'a karşı!

Timsah Kaplan'a karşı!

Bir yanda iddiasını sürdürmek amacındaki , diğer tarafta ligde kalmak isteyen ... İki takım da mutlak 3 puan peşinde. Şartlar ve istatistikler ise Bursa’dan yana.

1'inci Lig'de 30. haftanın açılışı kritik bir mücadeleye sahne olacak. Bir yanda , iddiasını koruyabilmek için mutlak kazanması gerekirken, diğer yanda da kümede kalma umutları azalan , mücadelesini sürdürecek. BB Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak zorlu randevuda hakem düdük çalacak. Ligde iki ekip de zor günler geçirirken, şiddetle puanlara ihtiyaçları var. Bursaspor, şampiyonluk iddiasında lider 'ın 8 puan gerisinde kaldı.

ORTALIK TOZ DUMAN
Süper Lig için ikincilik iddiasını koruyan Bursa temsilcisi; geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle 5. sıraya geriledi. 2. Erzurumspor'un 4 puan gerisindeki Bursaspor, 3. 'i de 2 puan geriden takip ediyor. Timsah, 4. Altay'la ise aynı puana sahip. Adanaspor ise, ligin alt basamağında oldukça zorlu günler geçiriyor. Ligin bitimine 5 hafta kalırken, 17. sırada yer alan Güney ekibinin, 15. sıradaki ile arasındaki puan farkının 6 olması, kümede kalma iddialarını azaltıyor. Bu sebeple, Bursaspor karşısında şiddetle puana ihtiyaçları var.

BURSA EZİCİ ÜSTÜN
İki ekip bugüne kadar Süper Lig, 1'inci Lig ve kupa maçları olmak üzere farklı kulvarlarda toplam 55 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 30'unda gülen taraf Bursaspor olurken, ekibi ise 11 kez kazanabildi. Geride kalan 14 karşılaşmada ise taraflar sahadan birer puan ile ayrıldı.

  1. 26.6.2020
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