Altay'ın golcüsü Paixao Çaykur Rizespor'u geri çevirdi! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Altay'ın golcüsü Süper Lig ekibini geri çevirdi!

Altay'ın golcüsü Paixao 'u geri çevirdi!

Altay'ın golcüsü Paixao Çaykur Rizespor'u geri çevirdi!

1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Portekizli golcü futbolcu Paixao'nun, biri olmak üzere toplam 5 kulüpten gelen teklifleri kabul etmediği öğrenildi.

1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin sezon bitmeden sözleşmesini 2 yıl uzattığı 'nun Geçen sezon ve sezon attığı gollerle 1. Lig'in en skorer ismi olan Portekizli santrfora 'den 'un talip olduğu belirtildi. Tecrübeli forvet için 1. Lig'den Akhisarspor, ve Cesar Grup Ümraniyespor'un da temaslarda bulunduğu kaydedildi.

ekibinde ilk yılında 29 gol atıp, bu sezon da 17 golle krallık yarışında yine zirvede yer alan Marco Paixao ile ayrıca 2. Lig'de şampiyonluğunu büyük oranda garantileyen Yılport Samsunspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi.

Kendisine sunulan cazip tekliflere rağmen siyah-beyazlı kulüpte kalmayı tercih eden usta golcü, "Sözleşmemi uzattığım için mutluyum. Kulübümü, taraftarımızı ve İzmir'i seviyorum. Hedefim Altay formasını Süper Lig'de giymek. Bunu başarmak için çok çalışıyoruz" dedi.

  1. 17.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 02:13
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