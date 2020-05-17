Altay'ın golcüsü Paixao Çaykur Rizespor'u geri çevirdi!
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen Portekizli golcü futbolcu Paixao'nun, biri Süper Lig olmak üzere toplam 5 kulüpten gelen teklifleri kabul etmediği öğrenildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin sezon bitmeden sözleşmesini 2 yıl uzattığı Marco Paixao'nun Geçen sezon ve sezon attığı gollerle 1. Lig'in en skorer ismi olan Portekizli santrfora Süper Lig'den Çaykur Rizespor'un talip olduğu belirtildi. Tecrübeli forvet için 1. Lig'den Akhisarspor, Adana Demirspor ve Cesar Grup Ümraniyespor'un da temaslarda bulunduğu kaydedildi.
İzmir ekibinde ilk yılında 29 gol atıp, bu sezon da 17 golle krallık yarışında yine zirvede yer alan Marco Paixao ile ayrıca 2. Lig'de şampiyonluğunu büyük oranda garantileyen Yılport Samsunspor'un da ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi.
Kendisine sunulan cazip tekliflere rağmen siyah-beyazlı kulüpte kalmayı tercih eden usta golcü, "Sözleşmemi uzattığım için mutluyum. Kulübümü, taraftarımızı ve İzmir'i seviyorum. Hedefim Altay formasını Süper Lig'de giymek. Bunu başarmak için çok çalışıyoruz" dedi.
- 17.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 02:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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