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05 Mayıs 2020, Salı
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Karara saygılıyız

Karara saygılıyız

Erzurumspor'da , liglerin yeniden başlayıp başlamayacağı yönündeki her karara saygı duyacaklarını belirtti.

Erzurumspor'da , liglerin yeniden başlayıp başlamayacağı yönündeki her karara saygı duyacaklarını belirtti. Dadaşların hocası "Devletimiz, ve karar verecekler. Her şeyin başı sağlık. Alınacak karara göre biz de yolumuzu çizeceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 5.5.2020
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