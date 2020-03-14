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14 Mart 2020, Cumartesi
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bıraksın’

‘İnanmayan bıraksın’

, lige tutunabileceklerine inanıyor. bir konuşma yaptığını belirten Demirbakan, " varsa bugünden itibaren bıraksın. İnanmayan uğraştırmasın, diğer inanan arkadaşlarına zararı olmasın.' dedim ifadelerini kullandı.

, lige tutunabileceklerine inanıyor. bir konuşma yaptığını belirten Demirbakan, " varsa bugünden itibaren bıraksın. İnanmayan uğraştırmasın, diğer inanan arkadaşlarına zararı olmasın.' dedim ifadelerini kullandı.
  1. 14.3.2020
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