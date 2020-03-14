‘İnanmayan bıraksın’
Adanaspor teknik direktörü Coşkun Demirbakan, lige tutunabileceklerine inanıyor. Oyuncularıyla bir konuşma yaptığını belirten Demirbakan, "İnanmayan varsa bugünden itibaren bıraksın. İnanmayan uğraştırmasın, diğer inanan arkadaşlarına zararı olmasın.' dedim ifadelerini kullandı.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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