Altınordu'da Oğulcan telaşı
TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha zaferine imza atan Altınordu'da Oğulcan Ülgün telaşı yaşanıyor.
Ligde pazartesi günü evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşılaşacak İzmir ekibinde tedavisi süren Oğulcan'ın maça yetişmesi için seferberlik başlatıldı.
Ligde 21'inci haftadaki Eskişehirspor deplasmanında 34'üncü dakikada sakatlanıp sahayı terk etmek zorunda kalan genç ön liberonun sağ üst adalesinde yırtık tespit edilmişti. Osmanlıspor, Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyen Oğulcan'ın bu hafta iğneyle sahaya çıkması bekleniyor.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altınordu'da Oğulcan telaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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