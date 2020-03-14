Altınordu'da Oğulcan telaşı

Ligde pazartesi günü evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşılaşacak İzmir ekibinde tedavisi süren Oğulcan'ın maça yetişmesi için seferberlik başlatıldı.



Ligde 21'inci haftadaki Eskişehirspor deplasmanında 34'üncü dakikada sakatlanıp sahayı terk etmek zorunda kalan genç ön liberonun sağ üst adalesinde yırtık tespit edilmişti. Osmanlıspor, Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyen Oğulcan'ın bu hafta iğneyle sahaya çıkması bekleniyor.