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14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Altınordu'da Oğulcan telaşı

Altınordu'da Oğulcan telaşı

Altınordu'da Oğulcan telaşı

1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha zaferine imza atan Altınordu'da Oğulcan Ülgün telaşı yaşanıyor.

pazartesi günü evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşılaşacak ekibinde tedavisi süren Oğulcan'ın maça yetişmesi için seferberlik başlatıldı.

Ligde 21'inci haftadaki deplasmanında 34'üncü dakikada sakatlanıp sahayı terk etmek zorunda kalan genç ön liberonun sağ üst adalesinde yırtık tespit edilmişti. , , Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyen Oğulcan'ın bu hafta iğneyle sahaya çıkması bekleniyor.

  1. 14.03.2020
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