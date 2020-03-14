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14 Mart 2020, Cumartesi
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Timsah zirve aşkına

Timsah zirve aşkına

Şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen , bugün 'yu ağırlayacak. Zirveye yaklaştıklarını belirten , "Bolu engelini de aşmak istiyoruz. Hazırlıkları bu yönde yaptık. Sürprize izin vermeyiz" sözlerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen , bugün 'yu ağırlayacak. Zirveye yaklaştıklarını belirten , "Bolu engelini de aşmak istiyoruz. Hazırlıkları bu yönde yaptık. Sürprize izin vermeyiz" sözlerini kullandı.
  1. 14.3.2020
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