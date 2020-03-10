TFF 1. Lig’de B.B. Erzurumspor-Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

B.B Erzurumspor, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'e düşmüş ve TFF 1. Lig'in en iddialı ekiplerinden biri olmuştu. Liderlik yarışını sürdüren B.B Erzurumspor, Hatayspor'un puan kaybetmesini bekleyecek ve galibiyet alırsa umutlarını arttıracak. Karagümrük de galip gelerek play-off umutlarını arttırmak istiyor. Heyecan dolu bu haftanın en dikkat çekici maçlarından biri olan B.B Erzurumspor-Karagümrük maçını şifresiz izlemek isteyenler arama motorlarında çok sayıda aramalar yapıyor.

B.B ERZURUMSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig tadında bir yarış içerisinde olan TFF 1. Lig ekiplerinin gözü kulağı bu maçta olacak. Liderlik yarışında rakibi ile arasında 5 puan fark bulunan B.B. Erzurumspor'un rakibi Karagümrük ile oynayacağı maç TSİ bugün saat 16:30'da oynanacak.

B.B ERZURUMSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in bugün en dikkat çeken maçı olan B.B. Erzurumspor-Karagümrük mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler Beinsports Max 2'den karşılaşmayı izleyebilirler.