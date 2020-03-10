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Volkan Demir: Fenerbahçe'nin hocası %90 Erol Bulut!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yaşanan ayrılık sonrasında teknik direktör arayışları sürüyor... Birçok isim sarı-lacivertlilerin gündemine gelirken A Spor yorumcusu Volkan Demir "Fenerbahçe'nin yeni hocasının yüzde 90 ihtimalle Erol Bulut olacak" açıklamasını yaptı.

Volkan Demir'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"1 Haziran itibarıyla Fenerbahçe'nin teknik direktörü duyduklarım beni yanıltmıyorsa yüzde 90-95 ihtimalle Erol Bulut olacak. Bu belki şimdiden iddialı bir açıklama gelebilir, aşağı yukarı herkesin fikri bu."

"Zeki Hoca sadece Konyaspor maçına çıkabilecek, pro lisansı yok a lisansı var. Maksimum 2 maça çıkabiliyor, üçüncü maç yani Konyaspor sonrasındaki maçta Zeki Hoca olmayacak. Çünkü onun lisansı oraya kadar."

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10 Mart 2020 , Salı
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