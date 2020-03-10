Volkan Demir: Fenerbahçe'nin hocası %90 Erol Bulut!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yaşanan ayrılık sonrasında teknik direktör arayışları sürüyor... Birçok isim sarı-lacivertlilerin gündemine gelirken A Spor yorumcusu Volkan Demir "Fenerbahçe'nin yeni hocasının yüzde 90 ihtimalle Erol Bulut olacak" açıklamasını yaptı.
Volkan Demir'in açıklamalarının satır başları şöyle:
"1 Haziran itibarıyla Fenerbahçe'nin teknik direktörü duyduklarım beni yanıltmıyorsa yüzde 90-95 ihtimalle Erol Bulut olacak. Bu belki şimdiden iddialı bir açıklama gelebilir, aşağı yukarı herkesin fikri bu."
"Zeki Hoca sadece Konyaspor maçına çıkabilecek, pro lisansı yok a lisansı var. Maksimum 2 maça çıkabiliyor, üçüncü maç yani Konyaspor sonrasındaki maçta Zeki Hoca olmayacak. Çünkü onun lisansı oraya kadar."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Ömer Faruk Beyaz sosyal medyayı salladı! ''Messi'nin ilk golünü attığı yaştasın''
- Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından Tolga Ciğerci'ye büyük tepki!
- Sürpriz aday! İşte Fenerbahçe taraftarının hayalini kurduğu teknik adam
- MKE Ankaragücü - Fenerbahçe muhtemel ilk 11'ler
- Fenerbahçe - Galatasaray maçında dikkat çeken 6-0 detayı!
- Hasan Ali Kaldırım şampiyonluğun şifresini verdi
- Fenerbahçe'ye kötü haber! 1 yıl men...
- Spor yazarları Antalyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.