Volkan Demir: Fenerbahçe'nin hocası %90 Erol Bulut!

Volkan Demir'in açıklamalarının satır başları şöyle:

"1 Haziran itibarıyla Fenerbahçe'nin teknik direktörü duyduklarım beni yanıltmıyorsa yüzde 90-95 ihtimalle Erol Bulut olacak. Bu belki şimdiden iddialı bir açıklama gelebilir, aşağı yukarı herkesin fikri bu."

"Zeki Hoca sadece Konyaspor maçına çıkabilecek, pro lisansı yok a lisansı var. Maksimum 2 maça çıkabiliyor, üçüncü maç yani Konyaspor sonrasındaki maçta Zeki Hoca olmayacak. Çünkü onun lisansı oraya kadar."