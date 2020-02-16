Bu Gümrük’ten geçiş yasak!

TFF 1. Lig'de Karagümrük, Giresunspor'u konuk etti. 24. dakikada Ahmet Kesim'in ceza sahasında yerdeyken topa elle müdahale etmesinden dolayı Karagümrük penaltı kazandı. Topun başına geçen devre arası transferi Jorquera fileleri sarstı: 1-0. Çotanaklar'da Landel 42'de direkt kırmızı kart gördü. İlk yarı bu sonuçla bitti. 70'te soldan Milinkovic'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ahmet Kesim kendini affettirdi ve beraberliği sağladı: 1-1. 79'da Emeghara'nın getirdiği topa Sobiech vurdu top direkten döndü. Önüne düşen meşin yuvarlağı kontrol eden Erdal köşeyi gördü: 2-1. Karagümrük, son 4 maçta 8 puan alırken, Çotanaklar 5 maç sonra kaybetti.