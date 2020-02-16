Bu Gümrük’ten geçiş yasak! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Bu Gümrük’ten geçiş yasak!

Bu Gümrük’ten geçiş yasak!

Bu Gümrük’ten geçiş yasak!

Karagümrük evinde ’u 24’te Jorquera ve 79’da Erdal’ın golleriyle rakibini mağlup etti.

TFF 1. Lig'de Karagümrük, Giresunspor'u konuk etti. 24. dakikada 'in ceza sahasında yerdeyken topa elle müdahale etmesinden dolayı Karagümrük penaltı kazandı. Topun başına geçen devre arası transferi Jorquera fileleri sarstı: 1-0. Çotanaklar'da Landel 42'de direkt kırmızı kart gördü. İlk yarı bu sonuçla bitti. 70'te soldan Milinkovic'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ahmet Kesim kendini affettirdi ve beraberliği sağladı: 1-1. 79'da Emeghara'nın getirdiği topa Sobiech vurdu top direkten döndü. Önüne düşen meşin yuvarlağı kontrol eden Erdal köşeyi gördü: 2-1. Karagümrük, son 4 maçta 8 puan alırken, Çotanaklar 5 maç sonra kaybetti.

  1. 16.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu Gümrük’ten geçiş yasak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN