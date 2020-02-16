Bu Gümrük’ten geçiş yasak!
Karagümrük evinde Giresun’u 24’te Jorquera ve 79’da Erdal’ın golleriyle rakibini mağlup etti.
TFF 1. Lig'de Karagümrük, Giresunspor'u konuk etti. 24. dakikada Ahmet Kesim'in ceza sahasında yerdeyken topa elle müdahale etmesinden dolayı Karagümrük penaltı kazandı. Topun başına geçen devre arası transferi Jorquera fileleri sarstı: 1-0. Çotanaklar'da Landel 42'de direkt kırmızı kart gördü. İlk yarı bu sonuçla bitti. 70'te soldan Milinkovic'in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Ahmet Kesim kendini affettirdi ve beraberliği sağladı: 1-1. 79'da Emeghara'nın getirdiği topa Sobiech vurdu top direkten döndü. Önüne düşen meşin yuvarlağı kontrol eden Erdal köşeyi gördü: 2-1. Karagümrük, son 4 maçta 8 puan alırken, Çotanaklar 5 maç sonra kaybetti.
- 16.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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