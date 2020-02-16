Balıkesirspor 0-5 İstanbulspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Şubat 2020, Pazar
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0-5 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

Balıkesirspor 0-5 İstanbulspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda 'u 5-0'lık skorla dağıttı. Konuk takımın gollerini , , , Ald,n Cajic ve ibrahim Yılmaz kaydetti. Ev sahibinde 56. dakikada ikinci sarıdan görüp takımını 10 kişi bıraktı.

1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor, deplasmanda konuk olduğu 'u 5-0'la hezimete uğrattı.

15. dakikada ile öne geçen Boğalar, 45+1'de 'un golüyle soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.

54'te fileleri havalandıran , İstanbulspor'u rahatlattı: 0-3.

56. dakikada Balıkesirspor'da ikinci sarı kartını gören kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

63'te Aldin Cajic farkı dörde çıkaran golü kaydetti: 0-4.

Maçta son sözü 90. dakikada penaltıdan attığı golle İbrahim Yılmaz söyledi: 0-5.

İstanbulspor bu sonuçla puanını 26'ya çıkarırken, Balıkesir ise 28 puanda kaldı.

  1. 16.02.2020
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