Balıkesirspor 0-5 İstanbulspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekibin mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-0'lık skorla dağıttı. Konuk takımın gollerini Onur Ergün, Pape Diouf, Kamal Issah, Ald,n Cajic ve ibrahim Yılmaz kaydetti. Ev sahibinde Cenk Güvenç 56. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı.
TFF 1. Lig'in 22. haftasında İstanbulspor, deplasmanda konuk olduğu Balıkesirspor'u 5-0'la hezimete uğrattı.
15. dakikada Onur Ergün ile öne geçen Boğalar, 45+1'de Pape Diouf'un golüyle soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle girdi.
54'te fileleri havalandıran Kamal Issah, İstanbulspor'u rahatlattı: 0-3.
56. dakikada Balıkesirspor'da ikinci sarı kartını gören Cenk Güvenç kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
63'te Aldin Cajic farkı dörde çıkaran golü kaydetti: 0-4.
Maçta son sözü 90. dakikada penaltıdan attığı golle İbrahim Yılmaz söyledi: 0-5.
İstanbulspor bu sonuçla puanını 26'ya çıkarırken, Balıkesir ise 28 puanda kaldı.
- 16.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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