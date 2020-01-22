Adana Demirspor sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor, sağ bek Okan Alkan'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ekol Hastanesi Balıkesirspor forması giyen 27 yaşındaki Okan Alkan, mavi-lacivertlilerle sözleşme imzaladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Okan, önemli bir takıma geldiğini belirterek, ''26 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma geldim. İnşallah sezon sonu kupayı kaldırırız." ifadelerini kullandı.
- 22.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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