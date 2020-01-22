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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adana Demirspor sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti

sağ bek 'ı transfer etti

Adana Demirspor sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti

1. Lig ekibi , sağ bek 'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ekol Hastanesi Balıkesirspor forması giyen 27 yaşındaki Okan Alkan, mavi-lacivertlilerle sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okan, önemli bir takıma geldiğini belirterek, ''26 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma geldim. İnşallah sezon sonu kupayı kaldırırız." ifadelerini kullandı.



  1. 22.01.2020
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