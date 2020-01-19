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19 Ocak 2020, Pazar
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’da sessizlik

Adana’da sessizlik

Alt sıralardan kurtulmak isteyen , evinde Akhisarspor'la golsüz berabere kaldı. 9'da Cikalleshi'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen , evinde Akhisarspor'la golsüz berabere kaldı. 9'da Cikalleshi'nin kafa vuruşu az farkla dışarı gitti. 68'de Akhisar'da Çekdar'ın şutu savunmaya çarpıp direğe takıldı. Gol sesi çıkmayınca, taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

  1. 19.1.2020
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