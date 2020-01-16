Ravil Çağlar'dan bile önce gelişti
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 16 yaşındaki stoperleri Ravil Tagir'in 30 yaşındaki bir oyuncunun olgunluğuna sahip olduğunu söyledi. Eroğlu, "Ravil ile yaklaşık 3-4 senedir beraberiz. Öz güveni, oyun zekası, teknik becerisi çok yüksek" yorumunu yaptı.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 16 yaşındaki stoperleri Ravil Tagir'in 30 yaşındaki bir oyuncunun olgunluğuna sahip olduğunu söyledi. Eroğlu, "Ravil ile yaklaşık 3-4 senedir beraberiz. Öz güveni, oyun zekası, teknik becerisi çok yüksek" yorumunu yaptı. Ravil'in bu sezon 17 maçın 15'inde oynattığını hatırlatan Eroğlu, "Çağlar şu an dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Ravil, Çağlar'dan daha erken olgunlaştı" diye konuştu.
- 16.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Ravil Çağlar'dan bile önce gelişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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