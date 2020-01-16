Ravil Çağlar'dan bile önce gelişti

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 16 yaşındaki stoperleri Ravil Tagir'in 30 yaşındaki bir oyuncunun olgunluğuna sahip olduğunu söyledi. Eroğlu, "Ravil ile yaklaşık 3-4 senedir beraberiz. Öz güveni, oyun zekası, teknik becerisi çok yüksek" yorumunu yaptı. Ravil'in bu sezon 17 maçın 15'inde oynattığını hatırlatan Eroğlu, "Çağlar şu an dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Ravil, Çağlar'dan daha erken olgunlaştı" diye konuştu.