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16 Ocak 2020, Perşembe
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Ravil Çağlar'dan bile önce gelişti

Ravil Çağlar'dan bile önce gelişti

, 16 yaşındaki stoperleri 'in 30 yaşındaki bir oyuncunun olgunluğuna sahip olduğunu söyledi. Eroğlu, "Ravil ile yaklaşık 3-4 senedir beraberiz. Öz güveni, oyun zekası, teknik becerisi çok yüksek" yorumunu yaptı.

, 16 yaşındaki stoperleri 'in 30 yaşındaki bir oyuncunun olgunluğuna sahip olduğunu söyledi. Eroğlu, "Ravil ile yaklaşık 3-4 senedir beraberiz. Öz güveni, oyun zekası, teknik becerisi çok yüksek" yorumunu yaptı. Ravil'in bu sezon 17 maçın 15'inde oynattığını hatırlatan Eroğlu, "Çağlar şu an dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Ravil, Çağlar'dan daha erken olgunlaştı" diye konuştu.

  1. 16.1.2020
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