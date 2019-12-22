İsmet Taşdemir: Maçı puan olarak geri çevirmek de önemliydi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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İsmet Taşdemir: Maçı puan olarak geri çevirmek de önemliydi

İsmet Taşdemir: Maçı puan olarak geri çevirmek de önemliydi

1. Lig’in 16. haftasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan , “Maçı puan olarak geri çevirmek de önemliydi” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan , "Bizim için maç, umduğumuzun aksine kötü başladı. Kendimizce arkadaşlarımızla beraber rakip takımın ne kadar etkili yerleri olduğunu bilip, ona göre önlemler alıp, oralardan pozisyon vermek iyi olmadı. İlk devre çok erken bir gol yedik. Akabinde bireysel hatalardan dolayı 2 gol de yiyebilirdik. İlk yarı içeriye 1-0 girmek bizim için bir şanstı. Fakat oyun biraz tersine döndü. Oyuncu kardeşlerim dirayetlerini ortaya koydular. Üretmeye başladılar ama orada da biz şanssızdık. Yaklaşık 3-4 pozisyon kaçırdık ya da kaleci kurtardı. Dolayısıyla maçı puan olarak geri çevirmekte önemliydi. Malum oyuncularımızın çoğu genç. 1-2 sene içerisinde Türk futboluna direk katkı sağlayacak oyuncular. Dolayısıyla bugün hata yapma oranları biraz daha yüksek. Devre arasında transferin açılması için yönetimimiz gerekli işleri yapıyorlar. Onu da sağlayabilirsek, kendimize birkaç doğru takviye yaparsak farklı bir lig bizi bekliyor. Yapamazsak sıkıntılı bir şekilde geçeceği aşikar. Geldiğimizden bu yana 3 puan ile tanışamadık. İnşallah son maçta galibiyet ile tanışır devreyi o şekilde kapattıktan sonra ikinci yarıya umutla bakarız" ifadelerini kullandı.

  1. 22.12.2019
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