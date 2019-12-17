MAÇ SONUCU Samsunspor 1-1 Çaykur Rizespor | ÖZET

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş maçında Yılport Samsunspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 3-2 kazanan Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, deplasmandan 1-1 beraberlikle ayrılarak bir üst tura çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Onur Eriş'in soldan ortasında Enes'in kafası yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
33. dakikada İlyas'ın kullandığı köşe vuruşunda Onur'un kafa şutu az farkla üstten auta çıktı.
42. dakikada Scepovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Furkan açılarak gol pozisyonunu son anda engelledi.
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