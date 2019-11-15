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15 Kasım 2019, Cuma
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A. Demir’de iki ayrılık

A. Demir’de iki ayrılık

'da, ve 'in sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedildi. Taşdelen bu sezon 4 maçta 286 dakika süre aldı. Bilgiç ise 11 müsabakada görev yaptı.

Demirspor'da, ve 'in sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedildi. Taşdelen bu sezon 4 maçta 286 dakika süre aldı. Bilgiç ise 11 müsabakada görev yaptı.

  1. 15.11.2019
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