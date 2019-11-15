A. Demir’de iki ayrılık
Adana Demirspor'da, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedildi. Taşdelen bu sezon 4 maçta 286 dakika süre aldı. Bilgiç ise 11 müsabakada görev yaptı.
Adana Demirspor'da, Orhan Taşdelen ve Hakan Bilgiç'in sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedildi. Taşdelen bu sezon 4 maçta 286 dakika süre aldı. Bilgiç ise 11 müsabakada görev yaptı.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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