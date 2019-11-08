Uğur Tütüneker: İstifa etme taraftarıyım - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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: İstifa etme taraftarıyım

Uğur Tütüneker: İstifa etme taraftarıyım

Adana Demirspor Teknik Direktörü , 3-2 mağlup oldukları maçı sonrası, “Hakikaten kötü, rezil oynadık. Bunun da sorumlusu benim. İstifa etme taraftarıyım. Bu maçtan sonra öyle olması gerekiyor. Başkanla yarın görüşeceğim” dedi.

Tütüneker, ligin 11. haftasında evlerinde 3-2 mağlup oldukları maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Değerlendirecek bir şey yok. Hakikaten kötü, rezil oynadık. Bunun da sorumlusu benim. Bu maçtan sonra da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ben geçen maçta da söyledim. İstifa etme taraftarıyım. Bu maçtan sonra öyle olması gerekiyor. Değerlendirmeyi başkan ile mecbur yapacağız. Hakikaten öyle olması lazım. Özür diliyorum. Sorumlusu benim. Ne yapalım işler iyi gitmiyor. Şampiyonluğa oynuyorsunuz ama şampiyonluktan baya bir kopuyorsunuz" diye konuştu.


  1. 08.11.2019
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