Giresunspor'un TFF 1. Lig'de hedefi play-off
TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, Giresun Atatürk Stadı'ndaki antrenman öncesi yaptığı açıklamada, 9 Kasım Cumartesi günü oynayacakları Osmanlıspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.
Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "İlk yarı hedefimiz play-off potasına puan olarak yaklaşmak. İkinci devrede de play-off'u kovalayacağız." dedi.
Son iki maçta 4 puan topladıklarını ve ligde çıkış yakaladıklarını dile getiren Kutlu, Osmanlıspor karşısında 3 puana ulaşarak üst sıralara tırmanmak istediklerini aktardı.
Rakiplerinin genç, dinamik ve çok koşan bir takım olduğunu, kendilerini bu nedenle zor bir maçın beklediğini vurgulayan Kutlu, şöyle konuştu:
"Bu hafta sonu kendi sahamızda oynayacağımız Osmanlıspor maçına odaklandık. Kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağız. İyi hazırlanıyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. Genç, dinamik, çok koşan bir takım Osmanlıspor. Bizim de en az onlar kadar koşup mücadele etmemiz gerekiyor. Kazanmak istiyoruz. Takımda son 3 haftadır gözle görülür iyiye gidiş var. Osmanlıspor maçını kazanarak daha üst sıralara tırmanmak istiyoruz."
Kutlu, hedefleriyle ilgili, "Göreve geldiğimden itibaren ligde çıkışımız var. İlk yarı hedefimiz play-off potasına puan olarak yaklaşmak. Devre arasında daha iyi çalışma ortamı yakalayacağız. İkinci devrede de play-off'u kovalayacağız. Başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." değerlendirilmesinde bulundu.
Giresunspor, ligde 9 puanla 15. sırada yer alıyor.
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Yorum
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Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Giresunspor'un TFF 1. Lig'de hedefi play-off haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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