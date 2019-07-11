TFF 1.Lig'de günün özeti! (10.07.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Temmuz 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri TFF 1.Lig'de günün özeti! (10.07.19)

1.Lig'de günün özeti! (10.07.19)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (10.07.19)

1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yaşanan gelişmeler...

ERZURUM'DAN ÇİFTE BOMBA
Mavi-beyazlılar Antalya'dan ve Altınordu'dan etti. SPOR Toto 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, transferde durmuyor. Bu sezon yeniden 'e çıkmak isteyen mavi-beyazlılar bombaları arka arkaya patlatıyor. Dadaşlar; Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren defansif orta saha Osman Çelik'i kadrosuna kattı. Geçen sezon 7 maç yapan 27 yaşındaki futbolcu 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlılar, Altınordu'dan Mehmet Murat Uçar ile anlaşmaya vardı. 27'lik sağ kanat, geçen sezon 34 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.. Erzurumspor daha önce santrfor Pote, stoperler Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu ve orta saha futbolcusu Yusuf Emre Gültekin'i almıştı.

ALPEREN'İ BIRAKMADI
1.Lig ekibi Akhisar, son 2 sezonda Denizlispor'a kiraladığı stoper Alperen Babacan'ı bu yıl tuttu. Süper Lig'e yükselen Denizli'nin Alperen'i tekrar istediği ancak şampiyonluk hedefleyen Mehmet Altıparmak'ın onay vermediği öğrenildi.

GOL KRALINA TEKLİF YOK
Altay'da 29 golle kral olan Portekizli santrfor Marco Paixao'ya resmi teklif yok. Sportif direktör Özden Töraydın, Süper Lig'den pek çok kulübün menajerler yoluyla haber yolladığını ancak resmi teklifin gelmediğini söyledi. 34'lük golcü için İzmir ekibi 500 bin euro bonservis bedeli istiyor.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Süper Lig'i geçen sezon penaltılarla ıskalayan Hatayspor bu kez şampiyon olmak istiyor. Teknik Direktör İlhan Palut, "Süper Lig'e çıkacağımıza inandığımız için burada devam ettik ve bunu başarmak istiyoruz. Geçen yıl sempati kazanan bir takım vardı. Üzerine koyarak bunu sürdüreceğiz" diye konuştu.

ELAZIĞ'DAN 3 İMZA
2. Lig ekibi iç transferde 3 isimle yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlılar, sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel ile 1 sezon, orta saha Murat Ceylan ve sağ bek Tufan Kelleci ile 2'şer yıllık kontrat yaptı. Elazığspor, önceki gün de tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2 sezonluğuna bir kez daha kontrat imzalamıştı.

TRANSFER TAHTASI

* Hekimoğlu Trabzon, Eyüpspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

* BB, geçen sezon Giresun forması giyen yetenekli kaleci Anıl Atağ'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki file bekçisi, bu sene takımıyla şampiyonluk yaşayacağına inandığını söyledi.

* Van BB, Belediye'den forvet Tunç Behram, Afyonspor'dan Nazmi Candoğan ve İsmet Benli, Bucaspor'dan Oğuz Aydın ile anlaştı. * Bayrampaşa en son Elazığspor forması giyen Emir Gökçe ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

* Erciyessporlu futbolcu İsmail Bulut, TFF 3.Lig ekiplerinden Tokat Erbaaspor'a transfer oldu.

* Geçen sezona 3. Lig'de Bağcılarspor'da başlayıp Turgutluspor'da tamamlayan forvet Ertuğrul Yıldırım diğer 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'a transfer oldu.

* Menemenspor, Pendikspor'da forma giyen 22 yaşındaki önlibero Fatih Çerlek ile anlaştı.

  1. 11.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (10.07.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN