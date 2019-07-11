TFF 1.Lig'de günün özeti! (10.07.19)

ERZURUM'DAN ÇİFTE BOMBA

Mavi-beyazlılar Antalya'dan Osman Çelik ve Altınordu'dan Murat Uçar'ı transfer etti. SPOR Toto 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, transferde durmuyor. Bu sezon yeniden Süper Lig'e çıkmak isteyen mavi-beyazlılar bombaları arka arkaya patlatıyor. Dadaşlar; Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren defansif orta saha Osman Çelik'i kadrosuna kattı. Geçen sezon 7 maç yapan 27 yaşındaki futbolcu 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlılar, Altınordu'dan Mehmet Murat Uçar ile anlaşmaya vardı. 27'lik sağ kanat, geçen sezon 34 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.. Erzurumspor daha önce santrfor Pote, stoperler Aykut Demir, Gökhan Kardeş, Hasan Hatipoğlu ve orta saha futbolcusu Yusuf Emre Gültekin'i almıştı.

ALPEREN'İ BIRAKMADI

1.Lig ekibi Akhisar, son 2 sezonda Denizlispor'a kiraladığı stoper Alperen Babacan'ı bu yıl tuttu. Süper Lig'e yükselen Denizli'nin Alperen'i tekrar istediği ancak şampiyonluk hedefleyen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak'ın onay vermediği öğrenildi.

GOL KRALINA TEKLİF YOK

Altay'da 29 golle kral olan Portekizli santrfor Marco Paixao'ya resmi teklif yok. Sportif direktör Özden Töraydın, Süper Lig'den pek çok kulübün menajerler yoluyla haber yolladığını ancak resmi teklifin gelmediğini söyledi. 34'lük golcü için İzmir ekibi 500 bin euro bonservis bedeli istiyor.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Süper Lig'i geçen sezon penaltılarla ıskalayan Hatayspor bu kez şampiyon olmak istiyor. Teknik Direktör İlhan Palut, "Süper Lig'e çıkacağımıza inandığımız için burada devam ettik ve bunu başarmak istiyoruz. Geçen yıl sempati kazanan bir takım vardı. Üzerine koyarak bunu sürdüreceğiz" diye konuştu.

ELAZIĞ'DAN 3 İMZA

TFF 2. Lig ekibi Elazığspor iç transferde 3 isimle yeniden anlaşmaya vardı. Kırmızı-beyazlılar, sol bek oyuncusu Ahmet Burak Solakel ile 1 sezon, orta saha Murat Ceylan ve sağ bek Tufan Kelleci ile 2'şer yıllık kontrat yaptı. Elazığspor, önceki gün de tecrübeli orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci ile 2 sezonluğuna bir kez daha kontrat imzalamıştı.

TRANSFER TAHTASI

* Hekimoğlu Trabzon, Eyüpspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Yavuz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

* Manisa BB, geçen sezon Giresun forması giyen yetenekli kaleci Anıl Atağ'ı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki file bekçisi, bu sene takımıyla şampiyonluk yaşayacağına inandığını söyledi.

* Van BB, Nevşehir Belediye'den forvet Tunç Behram, Afyonspor'dan Nazmi Candoğan ve İsmet Benli, Bucaspor'dan Oğuz Aydın ile anlaştı. * Bayrampaşa en son Elazığspor forması giyen Emir Gökçe ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

* Kayseri Erciyessporlu futbolcu İsmail Bulut, TFF 3.Lig ekiplerinden Tokat Erbaaspor'a transfer oldu.

* Geçen sezona 3. Lig'de Bağcılarspor'da başlayıp Turgutluspor'da tamamlayan forvet Ertuğrul Yıldırım diğer 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'a transfer oldu.

* Menemenspor, Pendikspor'da forma giyen 22 yaşındaki önlibero Fatih Çerlek ile anlaştı.