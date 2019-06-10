TFF 1.Lig'de günün özeti! (10.06.19)
TFF 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte alt liglerde yaşanan gelişmeler...
SEDAT, ALTAY'A
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeyi hedefleyen Altay, geçen sezon Balıkesir'de kiralık oynayan Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ün peşinde. 23 yaşındaki genç futbolcu, son 2 sezonda Balkes'te oynadığı 61 maçta 10 kez ağları havalandırdı. İzmir ekibi Sedat'ı, satış opsiyonlu kiralamak istiyor.
ŞARTLI EVET
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, Çotanak'tan haber bekliyor. "Önceliğim Giresun" diyen başarılı çalıştırıcı, yeşil-beyazlılarda kalmasının tek şartının şampiyonluk hedefiyle kadro kurulması olduğunu ifade etti.
TFF 2. Lig ekibi Manisa BŞB'de teknik direktör arayışları sürerken, kurmayların genç çalıştırıcı Erman Güraçar'la görüştüğü öğrenildi.
Osmanlı, Şanlıurfaspor'dan kaleci Ömer Kahveci ile el sıkıştı. 27 yaşında 1.86 boyundaki kalecinin kontratı ay sonunda bitiyor.
TFF 3. Lig'de kısıtlı ve genç kadrosuyla Karşıyaka'ya play-off oynatan Teknik Direktör Mesut Toros'a 1. Lig'den Bolu ve Ümraniye talip.
- 10.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
TFF 1.Lig'de günün özeti! (10.06.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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