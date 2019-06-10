TFF 1.Lig'de günün özeti! (10.06.19) – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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1.Lig'de günün özeti! (10.06.19)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (10.06.19)

1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte alt liglerde yaşanan gelişmeler...

SEDAT, ALTAY'A
1. Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmeyi hedefleyen Altay, geçen sezon 'de kiralık oynayan 'ın kanat oyuncusu Sedat Şahintürk'ün peşinde. 23 yaşındaki genç futbolcu, son 2 sezonda Balkes'te oynadığı 61 maçta 10 kez ağları havalandırdı. İzmir ekibi Sedat'ı, satış opsiyonlu kiralamak istiyor.

ŞARTLI EVET
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü , Çotanak'tan haber bekliyor. "Önceliğim Giresun" diyen başarılı çalıştırıcı, yeşil-beyazlılarda kalmasının tek şartının şampiyonluk hedefiyle kadro kurulması olduğunu ifade etti.

2. Lig ekibi BŞB'de teknik direktör arayışları sürerken, kurmayların genç çalıştırıcı Erman Güraçar'la görüştüğü öğrenildi.

Osmanlı, Şanlıurfaspor'dan kaleci Ömer Kahveci ile el sıkıştı. 27 yaşında 1.86 boyundaki kalecinin kontratı ay sonunda bitiyor.

TFF 3. Lig'de kısıtlı ve genç kadrosuyla Karşıyaka'ya play-off oynatan Teknik Direktör Mesut Toros'a 1. Lig'den ve Ümraniye talip.

  1. 10.6.2019
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