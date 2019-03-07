Abalı Denizlispor'un banka hesaplarına haciz
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Abalı Denizlispor'un 2014 yılından kalan 12 bin liralık borcu nedeniyle banka hesaplarına haciz geldiği bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, eski başkanlardan Mehmet Özsoy'un 2014 yılında 12 bin liralık senet verdiği bir restoranın, alacağını tahsil edemediğini gerekçe göstererek avukatı aracılığıyla kulübün banka hesaplarına haciz işlemi başlattığı belirtildi.
Kulübün banka hesaplarının, 12 bin liralık senet ve faizlerinden dolayı 19 bin liralık haciz işlemi gerekçesiyle bloke edildiği aktarıldı.
Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, "Banka hesaplarımıza gelen haciz nedeniyle işlem yapamaz duruma geldik. Tüm şehrin seferberlik ilan edip, bağış kampanyaları ile kulübümüze destek olmaya çalıştığı dönemde bu tür haciz işlemleri bizleri derinden üzmektedir. İsimler gelip geçicidir. Aslolan Denizlispor'dur. Kimse Denizlispor'a bu şekilde zarar veremez. Elimizden geleni yapacağız ve bu sıkıntıları aşıp Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kulladı.
- 07.03.2019
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www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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