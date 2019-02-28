Giray Bulak: Altay deplasmanından puanla dönmek istiyoruz
28 Şubat 2019, Perşembe
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Giray Bulak: Altay deplasmanından puanla dönmek istiyoruz

Giray Bulak: Altay deplasmanından puanla dönmek istiyoruz

, ligin 24'üncü haftasında Altay ile oynayacakları karşılaşmadan 3 puan almak istediklerini söyledi.

, 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında oynayacakları Altay maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. ekibinin, Balıkesirspor gibi sezon başından bu yana 2 transfer yaptığını ifade eden Bulak, rakiplerinin önemli ve güçlü oyunları olduğunu söyledi.
Altaylı oyuncuların ligdeki gol sıralamasında da ön sıralarda olduğunu belirten Bulak, "Deplasmanda oynayacağız. Zor bir maç olacak bizim için. Glumac'ın kart cezalısı olduğu için kadroda olmaması bizim için bir kayıp. Biz iyi oynayan ve zor yenilen bir takımız. Deplasmanda 3 tane mağlubiyet aldık ama maçlar hep bize yakın olan maçlardı. Altınordu ve maçı olsun, bizim oradaki gücümüz görüldü. Kazanabilirdik o maçları. İçeride sorunsuz ve kayıpsız gidiyoruz ama dışarıda puan almamız lazım. Altay maçı, kendi oyun tarzımızı oynadığımızda kazabileceğimiz bir maç. Hazırlıklarımız sürüyor. 2 gün çift antrenman yaptık. Yarın da tek çalışacağız ve inşallah maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 28.02.2019
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