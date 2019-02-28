Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Adanaspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek
2 Mart Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor: Zorbay Küçük
16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan
16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu
3 Mart Pazar:
13.30 Altınordu-Hatayspor: Çağdaş Altay
13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor: Cihan Aydın
16.00 Boluspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam
19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu
4 Mart Pazartesi:
19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay
- 28.02.2019
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Öz eleştiri vakti
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TS TS başkanına kritik bir pozisyon soruluyor, tam görmedim yorum yapamam diyor. Sıradan bir TS taraftarı bile TS'nin haklarını daha iyi korur.
Spor Toto 1. Lig'de 24.haftanın hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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