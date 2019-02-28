Spor Toto 1. Lig'de 24.haftanın hakemleri açıklandı
28 Şubat 2019, Perşembe
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1. 'de 24.haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 24.haftanın hakemleri açıklandı

1. 'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

tarafından yapılan açıklamaya göre 24. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor: Zorbay Küçük

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan

16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Mart Pazar:

13.30 Altınordu-Hatayspor: Çağdaş Altay

13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor: Cihan Aydın

16.00 Boluspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam

19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu

4 Mart Pazartesi:

19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok:

  1. 28.02.2019
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