Eskişehir'de sessizlik
Genç oyuncularla mücadele eden Es-Es, sahasında Giresun’la golsüz berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağını kaldırmak için var gücüyle çalışan Eskişehirspor, sahasında Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı. Es-Es'in taraftarının desteğini arkasına aldığı karşılaşma, orta alan mücadelesi şeklinde geçerken; 46'da Giresun'lu Hüsamettin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ekrem'i geçemedi. 60'ta Es- Es'in Fıratcan'la bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Kalan sürede de gol sesi çıkmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Eskişehir 17, Giresun ise 20 puana yükseldi.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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