Eskişehirspor’da başkan belli oldu
18 Ocak 2019, Cuma
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’da başkan belli oldu

Eskişehirspor’da başkan belli oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden ’un yeni Başkanı oldu.

'un düzenlenen olağanüstü genel kurulunda yapılan seçimde başkanlığa seçildi. 2 adayın katıldığı seçimde toplam 390 oy kullanıldı. Başkan adaylarından Mustafa Topkaya 175 oy alırken, Eskişehirspor'un yeni Başkanı Kaan Ay ise 220 oy elde etti. Kullanılan oylardan 3'ü de geçersiz olarak değerlendirildi.

  1. 18.1.2019 22:46
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