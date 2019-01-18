Eskişehirspor’da başkan belli oldu
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un yeni Başkanı Kaan Ay oldu.
Eskişehirspor'un düzenlenen olağanüstü genel kurulunda yapılan seçimde başkanlığa Kaan Ay seçildi. 2 adayın katıldığı seçimde toplam 390 oy kullanıldı. Başkan adaylarından Mustafa Topkaya 175 oy alırken, Eskişehirspor'un yeni Başkanı Kaan Ay ise 220 oy elde etti. Kullanılan oylardan 3'ü de geçersiz olarak değerlendirildi.
- 18.1.2019 22:46
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Eskişehirspor’da başkan belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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