Altay çoştu bir kere
17 Nisan 2019, Çarşamba
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coştu bir kere

Altay coştu bir kere

İkinci yarı öncesi 4 ismi kadrosuna katan İzmir ekibi, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, Tavares’e de imza attırmaya hazılanıyor.

İlk yarıda beklentilerin altında kalan , transferde hız kesmiyor. Daha önce Merter Yüce, Putsila, Andreas Tatos ve Oğuz Han Aynalı'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, uzun süredir temas halinde olduğu Helder Tavares'e de imza attırmaya hazırlanıyor. Portekiz ekibi 'da forma giyen 29 yaşındaki orta saha ile büyük ölçüde anlayan İzmir temsilcisinin birkaç gün içinde bu transferi açıklaması bekleniyor. Tondela ile 4. yılına giren Tavares, Portekiz ekibiyle bu sezon 18 resmi karşılaşmaya çıktı. Oyunun her iki yönünü de kullanan tecrübeli futbolcu, hızı ve sertliği ile dikkat çekiyor. Bu arada kariyeri boyunca 187 resmi karşılaşmaya çıkan Tavares, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 asist yaptı.

  1. 15.1.2019
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