Altay coştu bir kere
İkinci yarı öncesi 4 ismi kadrosuna katan İzmir ekibi, transferde hız kesmiyor. Siyah-beyazlılar, Tavares’e de imza attırmaya hazılanıyor.
İlk yarıda beklentilerin altında kalan Altay, transferde hız kesmiyor. Daha önce Merter Yüce, Putsila, Andreas Tatos ve Oğuz Han Aynalı'yı renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, uzun süredir temas halinde olduğu Helder Tavares'e de imza attırmaya hazırlanıyor. Portekiz ekibi Tondela'da forma giyen 29 yaşındaki orta saha ile büyük ölçüde anlayan İzmir temsilcisinin birkaç gün içinde bu transferi açıklaması bekleniyor. Tondela ile 4. yılına giren Tavares, Portekiz ekibiyle bu sezon 18 resmi karşılaşmaya çıktı. Oyunun her iki yönünü de kullanan tecrübeli futbolcu, hızı ve sertliği ile dikkat çekiyor. Bu arada kariyeri boyunca 187 resmi karşılaşmaya çıkan Tavares, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 8 asist yaptı.
- 15.1.2019
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
gsgs onyekuru reziloynadı sadece gol den sonra biraz göründü.onun dışında silikti.golü atmasa çıkartacaktı
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John Ogu gelebilir
Toplam 1
Yorum
SAMSUNLUU Lütfen gelsin tam aranan adam. KARADENİZ fırtınası seneye sert esecek...
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Fatih Terim parlattı
Toplam 2
Yorum
ÜZÜLEREK YAZIYORUM Kİ 2 NDİAYE-FEGULİ-BELHANDA/SİNAN-MİTRO-EMRE YERİNE DİAGNE-BELHANDA-ONYEKURU/EMRE-SELÇUK-MİTRO OYUTMAK YERİNE SANKİ MAĞLUP GİBİ GOL ARADIK
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