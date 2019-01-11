Samsunspor’un kalesi emin ellerde
11 Ocak 2019, Cuma
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’un kalesi emin ellerde

Samsunspor’un kalesi emin ellerde

Yılport ’un kalecileri , ve , eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

İkinci yarı hazırlıklarını 'da sürdüren takım, ligin kalesini , ve gibi yetenekli isimlere emanet edecek. 3 kaleci de antrenmanlarda gösterdikleri performansları ile ve Teknik Direktör Taner Taşkın'ın gözüne girmeyi başardı.
Kırmızı-beyazlı takım, 5 senedir kalesini koruyan Furkan Köse ile bu sezon da yoluna devam ediyor. Furkan Köse'nin yanına sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Ahmet Altın'ı ve sezonun ikinci yarısında da Erbaaspor'dan Nurullah Aslan'ı ederek kalesini sağlama aldı.
Furkan Köse bu sezon oynadığı 7 maçta 630 dakika sahada kalırken kalesinde 7 gol gördü. Ahmet Altın ise oynadığı 10 maçta 900 dakikada 6 gol yedi. Furkan Köse bu sezon 3 maçta kalesini gole kapatırken, Ahmet Altın ise 6 maçta gol yemedi.

  1. 11.1.2019 11:15
  2. Güncelleme: 11.1.2019 11:31
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