Adana Demirspor Süleyman Koç'u transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu Süleyman Koç'u kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Süleyman Koç'un 2,5 yıldır Çaykur Rizespor'da forma giydiği ve 61 maça çıktığı belirtildi.
Atılan imzaların ardından Süleyman Koç'un Antalya kampına katılarak çalışmalara başladığı kaydedildi.
- 10.1.2019 21:26
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Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
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Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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