Adana Demirspor Süleyman Koç'u transfer etti
10 Ocak 2019, Perşembe
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'u transfer etti

Adana Demirspor Süleyman Koç'u transfer etti

1. Lig ekibi , 'la yollarını ayıran orta saha oyuncusu 'u kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki 'un 2,5 yıldır 'da forma giydiği ve 61 maça çıktığı belirtildi.

Atılan imzaların ardından Süleyman Koç'un Antalya kampına katılarak çalışmalara başladığı kaydedildi.

  1. 10.1.2019 21:26
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