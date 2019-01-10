Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Süleyman Koç'un 2,5 yıldır Çaykur Rizespor'da forma giydiği ve 61 maça çıktığı belirtildi.

Atılan imzaların ardından Süleyman Koç'un Antalya kampına katılarak çalışmalara başladığı kaydedildi.