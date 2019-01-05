Adana Demirspor'da transfer hareketliliği!
07 Nisan 2019, Pazar
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'da transfer hareketliliği!

Adana Demirspor'da transfer hareketliliği!

Adana Demir, Özbekistan’da yılın oyuncusu seçilen eski on numarası Tiago’yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Hareketli günler yaşayan , bir transferi daha bitirme aşamasına getirdi. Son olarak sağ bek Emre Uruç (24) ve Belçikalı sağ kanat Legear'a (31) imza attıran mavi-lacivertli yönetimin, eski oyuncusu Tiago Bezerra ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Altay, Karşıyaka ve Adana gibi takımlarda oynayan 31 yaşındaki Brezilyalı on numara, 2016 ve 2018'de oynardığı Adana Demir'de 32 maçta 7 gol ve 2 asistle oynadı. Son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımında forma giyen tecrübeli isim, 34 karşılaşmada attığı 21 golle yılın oyuncusu seçildi.

SÜLEYMAN DA LİSTEDE

Transferde gaza basa basan Adana Demirspor'un, 'de forma giyen Süleyman Koç'la ilgilendiği iddia edildi. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için kiralama formülünün uygulanacağı öğrenildi.

SNEIJDER COŞKUSU

Adana Demirspor'un eski Galatasaraylı Wesley için girişimlere başladığı iddiası, sosyal medyada gündeme oturdu. Hollandalı yıldızın sosyal medya hesabına akın eden mavi-lacivertli taraftarlar, "Come to Adana Demirspor" mesajlarıyla Sneijder'e çağrıda bulundu. Al Gharafa forması giyen 34 yaşındaki oyuncunun, gündemde olmadığı öğrenildi.?

  1. 5.1.2019
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