Adana Demirspor'da transfer hareketliliği!
Adana Demir, Özbekistan’da yılın oyuncusu seçilen eski on numarası Tiago’yu renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Hareketli günler yaşayan Adana Demirspor, bir transferi daha bitirme aşamasına getirdi. Son olarak sağ bek Emre Uruç (24) ve Belçikalı sağ kanat Legear'a (31) imza attıran mavi-lacivertli yönetimin, eski oyuncusu Tiago Bezerra ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Altay, Karşıyaka ve Adana gibi takımlarda oynayan 31 yaşındaki Brezilyalı on numara, 2016 ve 2018'de oynardığı Adana Demir'de 32 maçta 7 gol ve 2 asistle oynadı. Son olarak Özbekistan'ın Pakhtakor takımında forma giyen tecrübeli isim, 34 karşılaşmada attığı 21 golle yılın oyuncusu seçildi.
SÜLEYMAN DA LİSTEDE
Transferde gaza basa basan Adana Demirspor'un, Çaykur Rize'de forma giyen Süleyman Koç'la ilgilendiği iddia edildi. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için kiralama formülünün uygulanacağı öğrenildi.
SNEIJDER COŞKUSU
Adana Demirspor'un eski Galatasaraylı Wesley Sneijder için girişimlere başladığı iddiası, sosyal medyada gündeme oturdu. Hollandalı yıldızın sosyal medya hesabına akın eden mavi-lacivertli taraftarlar, "Come to Adana Demirspor" mesajlarıyla Sneijder'e çağrıda bulundu. Al Gharafa forması giyen 34 yaşındaki oyuncunun, gündemde olmadığı öğrenildi.?
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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