Altay Putsila'yı transfer etti
04 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Altay Putsila'yı transfer etti

Altay Putsila'yı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 'nden 'yı kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Putsila ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Türkiye kariyerinde ve takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki Belaruslu orta saha oyuncusu , liglerde ve kupada 77 maçta 7 gol kaydetti.

  1. 4.1.2019 20:11
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay Putsila'yı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN