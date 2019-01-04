Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Putsila ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Türkiye kariyerinde Gaziantepspor ve MKE Ankaragücü takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, liglerde ve kupada 77 maçta 7 gol kaydetti.