Altay Putsila'yı transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, MKE Ankaragücü'nden Anton Putsila'yı kadrosuna dahil etti.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Putsila ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Türkiye kariyerinde Gaziantepspor ve MKE Ankaragücü takımlarında mücadele eden 31 yaşındaki Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, liglerde ve kupada 77 maçta 7 gol kaydetti.
- 4.1.2019 20:11
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
-
Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
-
Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
Altay Putsila'yı transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.