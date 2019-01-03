Hatayspor'un yeni forveti Bienvenu
03 Ocak 2019, Perşembe
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'un yeni forveti Bienvenu

Hatayspor'un yeni forveti Bienvenu

1. Lig takımlarından , Al-Orooba forması giyen eski Fenerbahçeli 'yü sağlık kontrolünden geçirmek için kampına davet etti.

, 2011 yılında 'de forma giyen ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al-Orooba'nın formasını terleten 'yü, kampına davet etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Henri Bienvenu kampa katıldı.

Daha önce ekiplerinden Fenerbahçe ve 'da forma giyen Henri Bienvenu, takımızla antrenmanlara çıkmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Antalya'da konakladığımız Concorde de Luxe Hotel'e saat 01:30 itibariyle giriş yaptı" ifadelerine yer verildi.

Antalya kampında, takımla ilk antrenmanına çıkan Bienvenu, sağlık kontrolünden geçirilecek.

  1. 3.1.2019 10:34
  2. Güncelleme: 3.1.2019 10:36
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