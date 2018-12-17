Hatayspor ‘gür’ledi
Son haftalarda çıkışa geçen Hatayspor, deplasmanda Giresunspor’u Selim Ilgaz (2) ve Hamza Gür’ün golleriyle yenip, yükselişini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'de son haftaların formda ekibi Hatayspor, deplasmanda Giresunspor'u dağıttı. Geçen hafta evinde Bolu'yu 2-0 geçen Hatayspor, Giresun maçının 27. dakikasında öne geçti. Deplasman ekibi, Hamza Gür'ün pasında Selim Ilgaz'ın yerden vuruşunda 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarında ceza sahası dışı sol kanattan Hamza'nın kullandığı serbest vuruşla Hatay 2-0 yaptı. İkinci yarıda tempoyu kendi belirleyen Hatay, 74'te kontratağa hızlı çıktı. Topla buluşan Selim Ilgaz, meşin yuvarlağı ağlara göndererek kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydederek maçı aldı.
- 17.12.2018
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baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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