Hatayspor ‘gür’ledi
19 Mart 2019, Salı
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‘gür’ledi

Hatayspor ‘gür’ledi

Son haftalarda çıkışa geçen , deplasmanda ’u (2) ve ’ün golleriyle yenip, yükselişini sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'de son haftaların formda ekibi , deplasmanda 'u dağıttı. Geçen hafta evinde Bolu'yu 2-0 geçen Hatayspor, Giresun maçının 27. dakikasında öne geçti. Deplasman ekibi, 'ün pasında 'ın yerden vuruşunda 1-0 öne geçti. İlk yarının sonlarında ceza sahası dışı sol kanattan Hamza'nın kullandığı serbest vuruşla Hatay 2-0 yaptı. İkinci yarıda tempoyu kendi belirleyen Hatay, 74'te kontratağa hızlı çıktı. Topla buluşan Selim Ilgaz, meşin yuvarlağı ağlara göndererek kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydederek maçı aldı.

  1. 17.12.2018
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