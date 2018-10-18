Giresunspor atağa kalktı – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    atağa kalktı

    <a href="/index/giresunspor?id=a16b7b3e-49a3-4a67-9ae0-206c90ecae14" class="" rel="tag">Giresunspor</a> atağa kalktı
    ekibi bu hafta İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunsporlu taraftarlar da bu mücadeleye büyük ilgi gösteriyor. Yeşil-beyazlı ekibe ayrılan yer doldu. yönetiminin uğraşları sonucu İstanbulsporlu idareciler konuk tribüne daha fazla kontenjan ayıracak.
    1. 18.10.2018
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